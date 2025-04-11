DPA: ученые в Германии забили тревогу из-за распространения агрессивного вида муравьев

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Немецкие ученые бьют тревогу из-за быстрого распространения на север Германии агрессивного вида муравьев Tapinoma magnum. Об этом сообщает информационное агентство DPA.

Отмечается, что данный вид муравьев угрожает отключить электроэнергию и интернет на севере страны, а также навредить инфраструктуре Баден-Вюртемберга и других регионов Германии.

По информации агентства, муравьев Tapinoma magnum также уже заметили во Франции и Швейцарии. Данный вид насекомых обычно обитает в Средиземноморье, образуя большие колонии с сотней тысяч и даже миллионов особей.

Ранее ученые выяснили, что личинки мух научились маскироваться под термитов и внедряться в термитники. Исследователи обнаружили насекомых в одном из термитников в горах Антиатлас на юге Марокко и выяснили, что они обладают "термитной маской" – неработающей "головой" с ложными глазами и усиками, которые имитируют органы термита.

Также на их теле есть щупальца, которые похожи на антенны, что помогает им общаться с насекомыми другого вида. Кроме того, личинки мух оказались неотличимы по запаху от термитов колонии.