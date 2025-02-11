Current Biology: личинки мух научились маскироваться под термитов

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Личинки мух семейства Calliphoridae научились маскироваться под термитов и внедряться в термитники, выяснили ученые. Исследовательская работа об этом опубликована в журнале Current Biology.

Ученые нашли личинок мух в одном из термитников в горах Антиатлас на юге Марокко. Они обладают "термитной маской" – неработающей "головой" с ложными глазами и усиками, которые имитируют органы термита.

Также на их теле есть щупальца, которые похожи на антенны, что помогает им общаться с насекомыми другого вида. Кроме того, личинки мух оказались неотличимы по запаху от термитов колонии. В это же время обитатели термитника не только ухаживают, но и подкармливают личинок.

Ранее российские ученые обнаружили новый вид мух-горбаток Microselia rossica (Phoridae), которые могут бороться с наносящими вред экосистемам и сельскому хозяйству муравьями.

Открытие было сделано под Ростовом-на-Дону во время сбора муравьев Camponotus vagus. Часть из них была заражена паразитами – личинками мух. Выяснилось, что мухи помогают регулировать численность муравьев.

