Российский космонавт рассказал об эмоциях членов экипажа корабля "Ю. А. Гагарин"

Фото: YouTube/"Роскосмос ТВ"

Космонавт Андрей Борисенко рассказал Москве 24 о своих эмоциях по поводу полета отечественного пилотируемого корабля "Ю. А. Гагарин" ("Союз МС-18") к МКС. Он также рассказал, что чувствуют члены экипажа в настоящий момент.

Ранее с космодрома Байконур стартовал отечественный пилотируемый корабль "Ю. А. Гагарин" ("Союз МС-18") при помощи ракеты-носителя "Союз-2.1а". К МКС на корабле отправились россияне Олег Новицкий (третий полет в карьере) и Петр Дубров (первый полет), а также американец Марк Ванде Хай (второй полет).

Планируется, что "Союз МС-18" прибудет к МКС в 14:07 по московскому времени.

"Я очень рад за ребят, которые на этом корабле стартовали. Я очень рад, что все прошло удачно и что у Петра Дуброва начинается первый космический полет с такой очень серьезной, очень значимой экспедицией. Я думаю, Петр сейчас счастлив, что добрался до вершины нашей профессии и реализовался как профессионал, как космонавт. Я в целом рад за весь экипаж", – высказался Борисенко.

Он также рассказал о том, что чувствуют космонавты во время полета на орбиту. Борисенко заявил, что на восторги времени не остается.





Андрей Борисенко космонавт, Герой Российской Федерации Когда начинается полет, там не до ощущений, не до эмоций. Все мысли и время заняты работой, а не эмоциями. Они присутствуют, конечно, но очень кратковременно.

Борисенко также отметил тот факт, что запуск корабля посвятили юбилею первого полета человека в космос.

"Это большое событие. Я 10 лет назад тоже летел на таком же юбилейном корабле, он тоже имел название "Ю. А. Гагарин". Это действительно важно и здорово, что мы не специально подгадываем пуски под праздник, а вот так складываются обстоятельства", – заявил космонавт.

Ранее стало известно, что в преддверии Дня космонавтики экипаж станции отвезет на МКС карту с указанием важнейших космических полетов и космодромов мира. На карте отмечены траектории полетов первых российских и зарубежных покорителей космоса.

Также уточнялось, что в честь праздника обшивку корабля украсили надписью "Ю. А. Гагарин", которую будет видно из космоса.