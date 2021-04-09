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Российский космонавт рассказал об эмоциях членов экипажа корабля "Ю. А. Гагарин"

"Рад, что все прошло удачно": российский космонавт – о запуске корабля "Ю. А. Гагарин"
наука технологии эксклюзив

Фото: YouTube/"Роскосмос ТВ"

Космонавт Андрей Борисенко рассказал Москве 24 о своих эмоциях по поводу полета отечественного пилотируемого корабля "Ю. А. Гагарин" ("Союз МС-18") к МКС. Он также рассказал, что чувствуют члены экипажа в настоящий момент.

Ранее с космодрома Байконур стартовал отечественный пилотируемый корабль "Ю. А. Гагарин" ("Союз МС-18") при помощи ракеты-носителя "Союз-2.1а". К МКС на корабле отправились россияне Олег Новицкий (третий полет в карьере) и Петр Дубров (первый полет), а также американец Марк Ванде Хай (второй полет).

Планируется, что "Союз МС-18" прибудет к МКС в 14:07 по московскому времени.

"Я очень рад за ребят, которые на этом корабле стартовали. Я очень рад, что все прошло удачно и что у Петра Дуброва начинается первый космический полет с такой очень серьезной, очень значимой экспедицией. Я думаю, Петр сейчас счастлив, что добрался до вершины нашей профессии и реализовался как профессионал, как космонавт. Я в целом рад за весь экипаж", – высказался Борисенко.

Он также рассказал о том, что чувствуют космонавты во время полета на орбиту. Борисенко заявил, что на восторги времени не остается.

Когда начинается полет, там не до ощущений, не до эмоций. Все мысли и время заняты работой, а не эмоциями. Они присутствуют, конечно, но очень кратковременно.
Андрей Борисенко
космонавт, Герой Российской Федерации

Борисенко также отметил тот факт, что запуск корабля посвятили юбилею первого полета человека в космос.

"Это большое событие. Я 10 лет назад тоже летел на таком же юбилейном корабле, он тоже имел название "Ю. А. Гагарин". Это действительно важно и здорово, что мы не специально подгадываем пуски под праздник, а вот так складываются обстоятельства", – заявил космонавт.

Ранее стало известно, что в преддверии Дня космонавтики экипаж станции отвезет на МКС карту с указанием важнейших космических полетов и космодромов мира. На карте отмечены траектории полетов первых российских и зарубежных покорителей космоса.

Также уточнялось, что в честь праздника обшивку корабля украсили надписью "Ю. А. Гагарин", которую будет видно из космоса.

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Павелко Анастасия

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