Российский космонавт рассказал об эмоциях членов экипажа корабля "Ю. А. Гагарин"

13:10
Фото: YouTube/"Роскосмос ТВ"
Космонавт Андрей Борисенко рассказал Москве 24 о своих эмоциях по поводу полета отечественного пилотируемого корабля "Ю. А. Гагарин" ("Союз МС-18") к МКС. Он также рассказал, что чувствуют члены экипажа в настоящий момент.
Ранее с космодрома Байконур стартовал отечественный пилотируемый корабль "Ю. А. Гагарин" ("Союз МС-18") при помощи ракеты-носителя "Союз-2.1а". К МКС на корабле отправились россияне Олег Новицкий (третий полет в карьере) и Петр Дубров (первый полет), а также американец Марк Ванде Хай (второй полет).
Планируется, что "Союз МС-18" прибудет к МКС в 14:07 по московскому времени.
"Я очень рад за ребят, которые на этом корабле стартовали. Я очень рад, что все прошло удачно и что у Петра Дуброва начинается первый космический полет с такой очень серьезной, очень значимой экспедицией. Я думаю, Петр сейчас счастлив, что добрался до вершины нашей профессии и реализовался как профессионал, как космонавт. Я в целом рад за весь экипаж", – высказался Борисенко.
Он также рассказал о том, что чувствуют космонавты во время полета на орбиту. Борисенко заявил, что на восторги времени не остается.
Борисенко также отметил тот факт, что запуск корабля посвятили юбилею первого полета человека в космос.
"Это большое событие. Я 10 лет назад тоже летел на таком же юбилейном корабле, он тоже имел название "Ю. А. Гагарин". Это действительно важно и здорово, что мы не специально подгадываем пуски под праздник, а вот так складываются обстоятельства", – заявил космонавт.
Ранее стало известно, что в преддверии Дня космонавтики экипаж станции отвезет на МКС карту с указанием важнейших космических полетов и космодромов мира. На карте отмечены траектории полетов первых российских и зарубежных покорителей космоса.
Также уточнялось, что в честь праздника обшивку корабля украсили надписью "Ю. А. Гагарин", которую будет видно из космоса.
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