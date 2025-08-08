Синоптик Леус: в течение ближайших двух часов ожидается начало магнитной бури

Фото: depositphotos/KrisCole

Магнитная буря начнется в ближайшие два часа, предупредил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем телеграм-канале.

"Попадание Земли в поток солнечного ветра из корональной дыры задерживается", – уточнил метеоролог.

При этом, по прогнозам Леуса, появление рядом с Землей плазменного облака и связанного с этим пика геомагнитной активности ожидается к полуночи.

Утром 8 августа на Солнце произошла вспышка предпоследнего класса мощности. Она продлилась 32 минуты. Всего в этом месяце было выявлено 9 вспышек подобной мощности. Все они произошли в одной группе пятен, а самой сильной оказалась М4.4.

Магнитная буря среднего уровня была зафиксирована на Земле уже днем 8 августа. При этом буря может накрыть Землю также в период с 03:00 до 06:00 в субботу, 9 августа.