Магнитная буря уровня G2 накрыла Землю

Магнитная буря уровня G2 (средний) началась на Земле, сообщается на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

По данным ученых, возмущения снизятся 8 августа к 15:00 по московскому времени. При этом буря уровня G1 может накрыть Землю с 03:00 до 06:00 в субботу, 9 августа.

Вспышка предпоследнего класса мощности M произошла на Солнце 8 августа. Она была зарегистрирована в 06:53 в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4168 (N04W43). Явление продлилось 32 минуты.

Всего в августе было выявлено 9 вспышек подобной мощности. Все они произошли в одной группе пятен, а самой сильной оказалась М4.4.

Тем временем ученые установили, что длительность магнитных бурь на Земле почти достигла 50 часов. Общая продолжительность непрерывных геомагнитных возмущений составила 54 часа. Кроме того, температура окружающей планету плазмы находится вблизи уровня 100 тысяч градусов. При этом в пике события она вырастала до 3 и более миллионов.

