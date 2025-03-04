Магнитная буря накроет Землю до 5 марта

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Магнитная буря накроет Землю примерно в 20:00 4 марта и продлится до середины 5 марта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Институт прикладной геофизики (ФГБУ "ИПГ").

Ранее СМИ писали, что на Земле началась сильнейшая магнитная буря. Однако, по данным ученых, в настоящий момент возмущенность магнитного поля Земли находится на нулевом уровне.

При этом специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН сообщали, что плазменное облако подойдет к планете только в 19:00 вторника, после чего в 20:00 или 21:00 начнутся магнитные бури, длительность которых составит от 6 до 9 часов.

Между тем в конце февраля ученые зафиксировали магнитную бурю класса G2, что означает умеренный уровень явления. Шкала мониторинга включает в себя пять отметок, где G5 – экстремально сильное возмущение, G1 – слабое возмущение.