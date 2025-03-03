Магнитные бури могут накрыть Землю в ночь с 4 на 5 марта

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Магнитные бури слабого уровня G1 – G2 могут накрыть Землю в ночь с 4 на 5 марта. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН на сайте.

Ученые предупредили, что плазменное облако подойдет к планете 4 марта примерно в 19:00 по московскому времени. По вероятному прогнозу, магнитные бури начнутся в 20:00 или 21:00 и будут длиться от 6 до 9 часов.

"Возмущения магнитосферы могут наблюдаться до середины 5 марта", – заявили специалисты.

Ранее лаборатория зафиксировала на Солнце выброс самого большого в 2025 году облака плазмы. Источником явления могла стать та же активная область, которая произвела первую в феврале вспышку самого высокого класса X2.0. Эта область, по информации специалистов, находится на обратной стороне Солнца, поэтому выброс не сможет повлиять на Землю.