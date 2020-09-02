Ученые нашли причину образования тромбов при COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
Шведские ученые из Уппсальского университета определили биологический механизм повышения свертываемости крови и появления тромбоза при коронавирусе. Об этом сообщается в журнале Thrombosis and Haemostasis.
Исследователи выяснили, что попадание COVID-19 в организм провоцирует активацию белка, ответственного за повышение свертываемости крови со стороны иммунной системы. При таком развитии событий не помогают традиционные препараты для разжижения крови.
Шведские специалисты объяснили, что при коронавирусе организм человека может слишком интенсивно активизировать систему комплемента – совокупность белков плазмы крови, задействованных в реализации иммунного ответа. В таком случае ведется атака не только на внешний возбудитель, но и сам организм.
Исследование проводилось среди шестидесяти пяти пациентов с COVID-19 в университетской больнице Уппсалы. У тех, кто страдал от тромбоза в период госпитализации, выявили повышенный уровень MBL – того белка, который активирует комплементарную систему.
Ранее сообщалось, что специалисты достоверно доказали один клинический случай повторного заражения коронавирусом. Между заболеваниями, по словам ведущего специалиста НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Федора Лисицына, прошло 148 суток.
Москва находится во втором десятке регионов по числу новых случаев COVID-19
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