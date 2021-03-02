Ученые смогли прочесть древние письма, не разворачивая их

Фото: Courtesy of the Unlocking History Research Group archive

Ученые смогли прочесть запечатанные письма эпохи Возрождения, не разворачивая их. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications.

Уточняется, что ранее конфиденциальность отправлений обеспечивалась благодаря сложному складыванию письма и сургучным печатям, поэтому открыть их, не повредив, было невозможно. Сейчас же сделать это удалось благодаря методу микрорентгеновской томографии.

Специалисты просканировали некоторые из запечатанных манускриптов, а затем виртуально развернули их. Для этого использовался сканер для стоматологии.

"Наша технология аналогична медицинской компьютерной томографии, но использует гораздо более интенсивные рентгеновские лучи, которые позволяют видеть мельчайшие следы металла в чернилах, которыми были написаны письма", – рассказали специалисты.

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