Ученые узнали подробности загадочной гибели египетского фараона

Египетские ученые провели подробное компьютерно-томографическое исследование мумии фараона Секененра Таа II, которое раскрыло новые подробности его смерти и ранее неизвестные травмы, искусно скрытые во время бальзамирования. Об этом сообщает News.ru.
Секененра Таа II был правителем Верхнего Египта в XVI веке до нашей эры, а его смерть стала одной из предпосылок объединения раздробленного тогда государства. Мумию властителя обнаружили в 1880-х годах. При первом же ее исследовании было установлено, что фараон умер вследствие серьезных черепно-мозговых травм, поэтому возможные обстоятельства его смерти вызвали научные споры.
Среди многих теорий назывались гибель в бою с захватчиками-гиксосами и смерть в результате дворцового переворота, в пользу которой говорит тот факт, что все смертельные повреждения расположены с одной стороны головы, как будто фараон перед смертью лежал на боку. Плохое состояние мумии объяснялось спешкой и не лучшими условиями бальзамирования.
Проведенное исследование определило, что перед смертью руки Секененры были связаны за спиной, а удары по голове наносились пятью различными предметами. Это указывает на то, что фараон был, вероятно, ритуально казнен своими врагами. Это, в свою очередь, доказывает предположение, что правитель находился на войне за освобождение Египта, рискуя жизнью вместе со своими воинами.
Также было установлено, что на момент смерти Секененре было примерно 40 лет. Тело фараона было мумифицировано особым методом, который позволил скрыть раны на его голове. Специалисты предполагают, что бальзамирование проходило в специальной лаборатории.
Таким образом, исследователи нашли факты, способные дать ответ на вопрос, почему смерть Секененры вдохновила его преемников продолжить борьбу за освобождение и объединение Египта.
Ранее специалисты из Института консервации Гетти нашли объяснение загадочным пятнам в гробнице древнеегипетского фараона Тутанхамона. Пятна обнаружили еще в начале прошлого века при вскрытии захоронения. Тогда их приняли за растущие колонии микроорганизмов. Результаты химического анализа показали, что пятна являются погибшими бактериями.
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