Канадец нашел древнеримскую монету во время прогулки в парке

20:19
Фото: twitter.com/RomArchable
Крис Монк из канадского города Ванкувера нашел старинную римскую монету, сообщает сайт телеканала CTV News.
Мужчина гулял с металлоискателем рядом с парком Пасифик Спирит Риджинал. После того, как прибор начал издавать сигнал, на глубине 15 сантиметров он достал старинную монету.
Дома канадец очистил находку и опубликовал ее фотографии в онлайн-сообществах кладоискателей. О том, что это древнеримская монета, ему сообщили участники групп.
"Эта монета досредневекового периода. Когда задумываешься, какой путь она преодолела, чтобы оказаться в моей ладони, понимаешь, насколько это невероятно", – отметил Монк.
Редкость находки подтвердил эксперт из ванкуверского клуба любителей древних монет Пол Андерсон. По его словам, она датируется 140-144 годами нашей эры и относится ко временам правления римского императора Антонина Пия. Монк собирается продолжать поиски в месте, где обнаружил данную монету.
Ранее столичные археологи обнаружили фрагменты церковных колоколов конца XVIII – начала XIX века недалеко от церкви Рождества Пресвятой Богородицы в Старом Симонове. Специалисты отмечают, что на фрагментах остались надписи, при изучении которых специалисты постараются восстановить их историю.
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