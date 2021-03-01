Канадец нашел древнеримскую монету во время прогулки в парке

Фото: twitter.com/RomArchable

Крис Монк из канадского города Ванкувера нашел старинную римскую монету, сообщает сайт телеканала CTV News.

Мужчина гулял с металлоискателем рядом с парком Пасифик Спирит Риджинал. После того, как прибор начал издавать сигнал, на глубине 15 сантиметров он достал старинную монету.

Дома канадец очистил находку и опубликовал ее фотографии в онлайн-сообществах кладоискателей. О том, что это древнеримская монета, ему сообщили участники групп.

"Эта монета досредневекового периода. Когда задумываешься, какой путь она преодолела, чтобы оказаться в моей ладони, понимаешь, насколько это невероятно", – отметил Монк.

Редкость находки подтвердил эксперт из ванкуверского клуба любителей древних монет Пол Андерсон. По его словам, она датируется 140-144 годами нашей эры и относится ко временам правления римского императора Антонина Пия. Монк собирается продолжать поиски в месте, где обнаружил данную монету.

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