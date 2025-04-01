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01 апреля, 09:16

Наука

В Китае воссоздали лицо человека, жившего 16 тысяч лет назад

Фото: sciencedirect.com

Ученые из Гуанси-Чжуанского автономного района Китая смогли воссоздать с помощью 3D-технологий лицо человека, который жил 16 тысяч лет назад. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Journal of Archaeological Science.

Единственный полностью сохранившийся череп древнего человека был обнаружен в пещере Яхуай на холме в деревне Болан уезда Лонган провинции Гуанси. Это второе захоронение эпохи палеолита, которое найдено в Китае.

Ученые определили, что находка намного больше, чем стандартный череп женщин, но она меньше черепа современных мужчин. Кроме того, у обнаруженного черепа приподнята лобная кость, а само лицо, которое удалось воссоздать, имеет круглую форму, узкие глаза, полные губы и плоский нос.

Специалисты отмечают, что эти останки помогут узнать о разнообразии древних людей, их обычаях и миграционных процессах в эпоху позднего палеолита.

Ранее испанские ученые нашли в пещере Вангард скалы Гибралтара старинное сооружение, созданное неандертальцами для переработки смолы из растений. Это подтверждает, что они умели добывать огонь и обрабатывать металлы.

Ученые выяснили, что неандертальцы использовали огонь для получения смолы из растений семейства ладанниковых. Смола применялась в качестве клея для фиксации каменных инструментов на деревянных рукоятках. Таким образом, неандертальцы могли осуществлять сложные технологические процессы, что говорит о высоком уровне их когнитивных способностей.

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