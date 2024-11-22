QSR: ученые обнаружили передовые технологии неандертальцев на Гибралтаре

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Испанские ученые нашли в пещере Вангард скалы Гибралтара старинное сооружение, созданное неандертальцами для переработки смолы из растений. Это подтверждает, что они умели добывать огонь и обрабатывать металлы. Исследование опубликовано в журнале Quaternary Science Reviews.

Ученые выяснили, что неандертальцы использовали огонь для получения смолы из растений семейства ладанниковых. Смола применялась в качестве клея для фиксации каменных инструментов на деревянных рукоятках.

Для исследования структуры очага в пещере специалисты использовали разнообразные подходы, включая геохимический, минералогический, палинологический и микроморфологический анализы. Эти методы дали возможность детально изучить состав и структуру остатков древнего очага и выявить специфику его применения.

Анализ углерода выявил частично превратившиеся в стекло останки растений, что свидетельствует о контролируемом сгорании при низких температурах. Исследование пыльцы показало ее большое количество в структуре, что говорит о преднамеренном добавлении растительных материалов.

При этом микроскопический анализ не обнаружил следов интенсивного нагрева, что свидетельствует о применении низкотемпературного режима, требуемого для дистилляции смолы. В конструкции были обнаружены карбонатные породы, которые, вероятно, использовались для создания среды с низким содержанием кислорода, благоприятной для протекания процесса.

При строительстве аналогичной конструкции и перегонке ладанника ученые смогли получить достаточное количество смолы для производства каменных наконечников копий. Это свидетельствует о том, что неандертальцы были способны осуществлять сложные технологические процессы, что говорит о высоком уровне их когнитивных способностей.

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