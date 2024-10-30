CNN: в историческом доме Тюдоров обнаружили множество ведьминых знаков

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В историческом доме Тюдоров найдено множество ведьминых знаков, передает "Газета.ру" со ссылкой на телеканал CNN.

Ведьмины знаки – это апотропические знаки, которые раньше наносили на стены пещер и домов, чтобы отпугнуть злых духов. Их большое количество было обнаружено учеными на стенах домов Великобритании, которые были построены в период с 1550 по 1570 год.

В течение двух лет волонтер English Heritage нашел около 20 ведьминых знаков в усадьбе Гейнсборо Олд Холл, куда однажды приехали Генрих VIII и его супруга Кэтрин Говард. Среди обнаруженных меток были пятиугольники, пентаграммы, простые круги и марианские знаки, считающиеся призывом к защите Девы Марии.

Ранее на Крите обнаружили врата святилища, предположительно, построенного древнейшей цивилизацией Европы. Открытие сделали во время новых раскопок города Арханес и дворцового комплекса, построенного около 1900 года до нашей эры и обнаруженного в 1960-х годах. Врата нашли у входа в трехэтажный дворец. Они вели в святилище с алтарем и двумя фигурами в виде топоров.