Горячая линия по COVID-19 в Москве принимает миллион звонков в сутки

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Число звонков на горячую линию по коронавирусу в Москве достигает одного миллиона в сутки. Об этом сообщил Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия-1".

"Скажу сразу, не всем удается ответить, но я убежден, мы со всеми поговорим и всем разъясним", – подчеркнул Собянин.

Мэр напомнил, что изначально на горячую линию поступало порядка 5–6 тысяч звонков. Он добавил, что сначала в call-центр звонили те, кто приехал из-за границы, а после ввода домашнего режима для пожилых людей звонков стало в несколько раз больше. Собянин отметил, что в основном звонящие просят доставить лекарства и продукты.

Ранее Собянин поблагодарил медиков столицы за работу по борьбе с коронавирусом COVID-19. Мэр города отметил комплексную работу всей городской системы здравоохранения. На данный момент большая нагрузка выпадает на бригады скорой помощи, которые берут анализы и доставляют пациентов с подозрением на COVID-19 в медучреждения.

25 марта Владимир Путин объявил период с 30 марта по 3 апреля нерабочим с сохранением зарплаты. Решение было принято в связи с необходимостью предотвращения угрозы быстрого распространения коронавируса в стране.

В связи с нерабочей неделей с 28 марта по 5 апреля в столице приостановили работу рестораны, кафе, бары, столовые и другие предприятия общественного питания. То же касается объектов розничной торговли.

Всего в мире, по данным ВОЗ, зафиксировано свыше 570 случаев заражения коронавирусом. В РФ заразились коронавирусом 1264 пациента.

