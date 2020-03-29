Горячая линия по COVID-19 в Москве принимает миллион звонков в сутки

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Фото: Москва 24/Никита Симонов
Число звонков на горячую линию по коронавирусу в Москве достигает одного миллиона в сутки. Об этом сообщил Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия-1".
"Скажу сразу, не всем удается ответить, но я убежден, мы со всеми поговорим и всем разъясним", – подчеркнул Собянин.
Мэр напомнил, что изначально на горячую линию поступало порядка 5–6 тысяч звонков. Он добавил, что сначала в call-центр звонили те, кто приехал из-за границы, а после ввода домашнего режима для пожилых людей звонков стало в несколько раз больше. Собянин отметил, что в основном звонящие просят доставить лекарства и продукты.
Ранее Собянин поблагодарил медиков столицы за работу по борьбе с коронавирусом COVID-19. Мэр города отметил комплексную работу всей городской системы здравоохранения. На данный момент большая нагрузка выпадает на бригады скорой помощи, которые берут анализы и доставляют пациентов с подозрением на COVID-19 в медучреждения.
25 марта Владимир Путин объявил период с 30 марта по 3 апреля нерабочим с сохранением зарплаты. Решение было принято в связи с необходимостью предотвращения угрозы быстрого распространения коронавируса в стране.
В связи с нерабочей неделей с 28 марта по 5 апреля в столице приостановили работу рестораны, кафе, бары, столовые и другие предприятия общественного питания. То же касается объектов розничной торговли.
Всего в мире, по данным ВОЗ, зафиксировано свыше 570 случаев заражения коронавирусом. В РФ заразились коронавирусом 1264 пациента.
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