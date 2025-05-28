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01:12

Происшествия

Собянин сообщил о ликвидации еще одного БПЛА, направлявшегося к Москве

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Уничтожен еще один вражеский беспилотник, летевший на Москву. Об этом в среду, 28 мая, в своем телеграм-канале заявил Сергей Собянин.

На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Ночью в среду, 28 мая, была отражена атака нескольких украинских дронов, направлявшихся к Москве. Силы ПВО ликвидировали четыре беспилотника, писал Собянин. Позднее он сообщал еще о двух БПЛА, а затем – еще о нескольких.

Ранее, 26 мая, тоже была предотвращена атака нескольких украинских беспилотников. К работе с фрагментами упавших обломков привлекались специалисты служб экстренного реагирования.

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