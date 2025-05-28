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00:58

Происшествия

Собянин: еще два летевших на Москву БПЛА уничтожены силами ПВО Минобороны

Фото: министерство обороны РФ

Средствами противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны сбиты еще два БПЛА, летевших на Москву. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Градоначальник добавил, что на месте падения обломков ведут работу экстренные службы.

Ночью в среду, 28 мая, была отражена атака еще нескольких украинских дронов. Силы ПВО ликвидировали четыре беспилотника, писал Собянин. Позднее он сообщал еще о двух БПЛА.

На этом фоне в столичном аэропорту Домодедово были введены временные ограничения на работу. Они коснулись запретов на прием и выпуск самолетов.

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