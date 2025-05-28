Собянин: силами ПВО сбито еще два летевших к Москве БПЛА

Фото: министерство обороны РФ

Силами противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны отражена атака еще двух беспилотников, летевших на Москву. Об этом сообщает Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

По его словам, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Тем временем в столичном аэропорту Домодедово были введены временные ограничения на работу. Меры коснулись запретов на прием и выпуск самолетов.

Несколько дней назад тоже была предотвращена атака нескольких украинских беспилотников, направлявшихся к Москве. К работе с фрагментами упавших обломков привлекались специалисты служб экстренного реагирования.