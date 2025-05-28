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Собянин: силами ПВО сбито еще два летевших к Москве БПЛА
Фото: министерство обороны РФ
Силами противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны отражена атака еще двух беспилотников, летевших на Москву. Об этом сообщает Сергей Собянин в своем телеграм-канале.
По его словам, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
Тем временем в столичном аэропорту Домодедово были введены временные ограничения на работу. Меры коснулись запретов на прием и выпуск самолетов.
Несколько дней назад тоже была предотвращена атака нескольких украинских беспилотников, направлявшихся к Москве. К работе с фрагментами упавших обломков привлекались специалисты служб экстренного реагирования.