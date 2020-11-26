Собянин призвал не верить "басням" о коронавирусе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин призвал не верить в информацию о том, что коронавирус стал якобы более безопасным и менее коварным.

"Говорить о том, что COVID-19 стал менее коварным и более безопасным, нельзя. Ничего подобного. Не надо себя расслаблять и рассказывать всякие басни", – заявил мэр в эфире телеканала "Россия 24".

Ранее Собянин отметил, что система здравоохранения в Москве справляется с пандемией коронавируса, несмотря на напряженную ситуацию. При этом он подчеркнул, что власти не планируют закрывать город в связи с эпидемиологической обстановкой.

В России за последние сутки зафиксировали 25 487 новых случаев коронавируса во всех регионах. В Москве за это время выявили 6 075 случаев. Уточнялось, что в столице госпитализированы с COVID-19 1 759 пациентов, при этом к аппаратам ИВЛ подключены 437 человек.

