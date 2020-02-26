Собянин вручил награды руководителям благотворительных фондов и НКО

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Сергей Собянин вручил благодарности руководителям благотворительных фондов и некоммерческих организаций.

"Поздравляю вас с предстоящим Всемирным днем некоммерческих организаций. Праздник с каждым годом набирает обороты, такая хорошая традиция чествования наших некоммерческих организаций, не потому что прошло со времени учреждения этого праздника 10 лет, а потому что реально в Москве происходят огромные изменения. <…> От имени москвичей я хотел бы вас поблагодарить с огромной работой, которую вы проводите с большой душой, открытым сердцем. В вашем лице тысячи и тысячи некоммерческих организаций, которые каждый день заботятся о Москве и москвичах. Спасибо вам огромное, с наступающим праздником и с заслуженными наградами", – сказал мэр столицы.

Он отметил, что десятки тысяч жителей Москвы принимают участие в движении некоммерческих организаций.

"Это экологические движения, защиты животных, защиты растений, паллиативной помощи тем, кто не может о себе заботиться, оказание содействия помощи инвалидам, ветеранам, проведение комплексных спортивных, массовых мероприятий Москвы. Огромное количество людей занимаются этими проектами, их посчитать будет сложно. Невозможно решить главную задачу – сделать город добрее без участия самих москвичей, без участия ваших организаций. Это очень-очень важно. Это изменение психологии людей, изменение отношения друг к другу, отношения к тем или иным проблемам. Это невозможно купить ни за какие деньги", – добавил Собянин.

Награды за большой вклад в развитие институтов гражданского общества получили президент Благотворительного фонда помощи детям и взрослым с нарушениями иммунитета "Подсолнух" Варвара Авдюшко, директор Благотворительного фонда помощи людям в сложной жизненной ситуации "Второе дыхание" Дарья Алексеева, президент Ассоциации продюсеров "Некоммерческое партнерство "Киношкола без границ" Петр Алтунин, председатель Межрегиональной общественной организации инвалидов "Пилигрим" Надежда Белькова.

Кроме того, мэр наградил гендиректора АНО "Научно-исследовательская реставрационная лаборатория "АрхеоЛаб" Петра Бирюкова, председателя Совета федеральных координаторов движения Всероссийского добровольческого молодежного общественного движения "Волонтерская Рота Боевого Братства" Антона Демидова, исполнительного директора АНО по развитию спорта "Паркран" Максима Егорова.

Глава города также отметил руководителя Всероссийского студенческого корпуса спасателей Евгения Козеева, президента Региональной общественной организации "Федерация роликового хоккея" Игоря Колесова, президента Международной благотворительной общественной организации "Справедливая помощь Доктора Лизы" Татьяну Константинову, президента АНО "Центр помощи многодетным семьям "МногоМама" Алину Контареву, руководителя московского отделения Ассоциации в сфере экологии и защиты окружающей среды "РазДельный Сбор" Валерию Коростелеву.

Директор и учредитель Благотворительного фонда помощи животным "Собаки, которые любят" Юлия Лындина, директор по развитию АНО "Центр реализации творческих проектов "Инклюзион" Татьяна Медюх, председатель Благотворительного фонда "Творческое объединение "Круг" Марина Мень, председатель Благотворительного фонда помощи детям "Дети нашего двора – культура, спорт, благотворительность" Алексей Милованов тоже завоевали награды.

Благодарностью были отмечены директор Некоммерческого партнерства "Содружество приемных семей "Твердь" Юрий Миронов, исполнительный директор Благотворительного фонда "Дом с маяком" Лидия Мониава, гендиректор Фонда поддержки семьи, материнства и детства "Женщины за жизнь" Наталья Москвитина, директор Автономной некоммерческой организации содействия социальной интеграции инвалидов "Доступ открыт" Александр Мягков, президент Благотворительного фонда "Фонд продовольствия "Русь" Юлия Назарова, президент Региональной общественной организации инвалидов "Детский орден милосердия" Галина Никанорова, заместитель регионального координатора Московского регионального отделения Всероссийского общественного движения добровольцев в сфере здравоохранения "Волонтеры-медики" Ольга Никитина, директор АНО "Клуб семейной культуры "Искра" Анна Новикова.

Помимо них, награды получили президент Регионального общественного фонда правовой защиты и поддержки инвалидов "Без барьеров" Светлана Носачева, директор Благотворительного фонда помощи хосписам "Вера" Анна Скоробогатова, заместитель исполнительного директора, директор по коммуникациям фонда поддержки слепоглухих "Соединение" Наталья Соколова, председатель правления Региональной общественной организации инвалидов "Птица счастья" Наталья Сысоева, исполнительный директор частного учреждения общеобразовательной организации "Школа святого Георгия" Александр Трембицкий.

Сейчас в Москве зарегистрировано почти 32 тысячи НКО, из них порядка 6,4 тысячи – социально ориентированные (СО НКО). За последние 7 лет общее число СО НКО увеличилось на 82,5%. Наиболее распространенными направлениями работы СО НКО в столице стали образование и просвещение, здравоохранение, культура и искусство, физкультура и спорт, патриотическое воспитание, поддержка социально незащищенных слоев населения.

Общая сумма ежегодной поддержки НКО в Москве – порядка 10 миллиардов рублей. Это в том числе целевые субсидии на реализацию социальных и иных общественно значимых программ, грантовая поддержка для СО НКО, включая гранты мэра Москвы на реализацию социально значимых проектов и субсидии в рамках конкурса "Москва – добрый город".

Город передал социально ориентированным НКО помещения общей площадью более 175 тысяч квадратных метров. Кроме того, на базе государственного бюджетного учреждения "Московский дом общественных организаций" создана сеть коворкинг-центров для НКО, где для них доступна помощь.