Дни открытых дверей пройдут в коворкинг-центрах НКО

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Жители столицы смогут посетить лекции и экскурсии в некоммерческих организациях. Дни отрытых дверей пройдут 21 апреля, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

На бесплатных мастер-классах и тренингах горожанам расскажут об услугах и проектах НКО. Гостям также предложат самим сделать доброе дело. Например, приютить бездомного питомца, посадить цветы, испечь печенье для пансионатов или сделать открытку для ветеранов.

Организаторы подготовили и занятия для детей. Все запланированные события начнутся в 12:00.

Среди мероприятий, которые пройдут в воскресенье, есть экологическая акция, фотовыставка "Победа многонационального братства", мастер-класс по изготовлению изделий из глины, музыкальный вечер, дегустация блюд узбекской кухни и лего-конструирование.

Ранее сообщалось, что авторы 19 долгосрочных социальных проектов получили современные офисы, чтобы помогать москвичам. Дома добрых дел находятся на первых этажах зданий во всех округах города. Там проходят лекции, курсы и мастер-классы.