Фото: кадр из мультфильма "Зима в Простоквашино", 1984 год, реж. Владимир Попов

Сергей Собянин пригласил москвичей на бесплатные сеансы в кинотеатрах "Москино" в новогодние праздники. Об этом мэр написал на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

"С 1 по 8 января запланированы показы современных и советских мультфильмов: от легендарного "Простоквашино" до новой "Снежной королевы", – указал он.

Ранее Собянин пригласил москвичей с детьми во дворцы и центры творчества на бесплатные концерты и мастер-классы.

Он отметил, что, например, в Хорошёве готовят театральное шоу, Строгине – концерты и фотоконкурсы, районе Восточный – спортивные игры и мастерские по изготовлению новогодних игрушек.

Всего во дворцах и центрах творчества шести округов столицы пройдет более 60 новогодних мероприятий для детей. Для дошкольников, а также учащихся младших и средних классов подготовили представления, кинопоказы, конкурсы, музыкальные концерты.

В рамках празднования Нового года в столице запланировано проведение более 270 крупных мероприятий, которые пройдут на городских и окружных площадках фестиваля "Путешествие в Рождество".

Во время школьных каникул в городе пройдет свыше 250 больших новогодних елок. Предполагается, что кремлевскую елку в этом году посетят 30 тысяч ребят.

