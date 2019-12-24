Собянин пригласил москвичей на бесплатные концерты в новогодние каникулы

17:07
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Сергей Собянин пригласил москвичей в дворцы и центры творчества на бесплатные концерты и мастер-классы. Об этом он написал на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
"Развлекать детей в длинные каникулы и праздники бывает непросто. Обратите внимание на дворцы и центры творчества в округах", – написал мэр.
Он отметил, что, например, в Хорошёве готовят театральное шоу, Строгине – концерты и фотоконкурсы, районе Восточный – спортивные игры и мастерские по изготовлению новогодних игрушек.
Всего во дворцах и центрах творчества шести округов столицы пройдут более 60 новогодних мероприятий для детей. Для дошкольников, а также учащихся младших и средних классов подготовили представления, кинопоказы, конкурсы, музыкальные концерты. Ознакомиться с расписанием можно на портале мэра и правительства Москвы.
Ранее сообщалось, что в столичных библиотеках с 2 по 6 января пройдут более 600 бесплатных новогодних представлений для детей и их родителей. По словам заммэра Натальи Сергуниной, представления проходят в библиотеках города в четвертый раз.
Отмечается, что программа составлена для посетителей любого возраста. Мероприятия объединены темой "Новогоднее чудо".
Всего в рамках празднования Нового года в столице запланировано проведение более 270 крупных мероприятий, которые пройдут на городских и окружных площадках фестиваля "Путешествие в Рождество".
Во время школьных каникул в городе пройдет свыше 250 больших новогодних елок. Предполагается, что кремлевскую елку в этом году посетят 30 тысяч ребят.
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