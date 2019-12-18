Новогодние представления пройдут в библиотеках Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В столичных библиотеках с 2 по 6 января пройдут более 600 бесплатных новогодних представлений для детей и их родителей, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
По словам заммэра Натальи Сергуниной, представления проходят в библиотеках города в четвертый раз.
"На этот раз их запланировано более 600. В каждом районе Москвы горожан ждут спектакли, квесты, кинопоказы, викторины и конкурсы", – приводятся в сообщении слова Сергуниной.
Отмечается, что программа составлена для посетителей любого возраста. Мероприятия объединены темой "Новогоднее чудо".
"Мамы и папы смогут вернуться во времена своего детства и попасть на советскую новогоднюю елку, а также посмотреть мультфильмы тех лет вместе с детьми. В Доме Гоголя ребята и взрослые смогут погрузиться в атмосферу праздника XIX века и узнать о рождественских традициях того времени", – рассказали в пресс-службе дирекции библиотек и культурных центров города Москвы.
Мероприятия будут проходить в 149 читальнях библиотек столичного департамента культуры.
Всего в рамках празднования Нового года в столице запланировано проведение более 270 крупных мероприятий, которые пройдут на городских и окружных площадках фестиваля "Путешествие в Рождество".
Во время школьных каникул в городе пройдет свыше 250 больших новогодних елок. Предполагается, что кремлевскую елку в этом году посетят 30 тысяч ребят.
Встретить Новый год москвичи смогут на площадках фестиваля "Путешествие в Рождество". На окружных площадках и в парках для москвичей выступят более 200 популярных артистов, а также более тысячи творческих коллективов и анимационных групп. Состоится 56 театральных выступлений. Для новогоднего салюта подготовили 30 точек запуска.
В учреждениях культуры города во время новогодних каникул планируется провести порядка 2 тысяч праздничных мероприятий. В музеях и выставочных залах пройдет 190 новогодних мероприятий.
С 2 по 6 января в 149 библиотеках организуют 650 праздничных мероприятий с мастер-классами, конкурсами и подарками. 149 культурных центров в новогодние каникулы организуют 600 мероприятий. С 1 по 8 января в 13 кинотеатрах сети "Москино" состоятся бесплатные кинопоказы для детей школьного и дошкольного возрастов.
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