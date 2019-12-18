Новогодние представления пройдут в библиотеках Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В столичных библиотеках с 2 по 6 января пройдут более 600 бесплатных новогодних представлений для детей и их родителей, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

По словам заммэра Натальи Сергуниной, представления проходят в библиотеках города в четвертый раз.

"На этот раз их запланировано более 600. В каждом районе Москвы горожан ждут спектакли, квесты, кинопоказы, викторины и конкурсы", – приводятся в сообщении слова Сергуниной.

Отмечается, что программа составлена для посетителей любого возраста. Мероприятия объединены темой "Новогоднее чудо".

"Мамы и папы смогут вернуться во времена своего детства и попасть на советскую новогоднюю елку, а также посмотреть мультфильмы тех лет вместе с детьми. В Доме Гоголя ребята и взрослые смогут погрузиться в атмосферу праздника XIX века и узнать о рождественских традициях того времени", – рассказали в пресс-службе дирекции библиотек и культурных центров города Москвы.

Мероприятия будут проходить в 149 читальнях библиотек столичного департамента культуры.

Всего в рамках празднования Нового года в столице запланировано проведение более 270 крупных мероприятий, которые пройдут на городских и окружных площадках фестиваля "Путешествие в Рождество".

Во время школьных каникул в городе пройдет свыше 250 больших новогодних елок. Предполагается, что кремлевскую елку в этом году посетят 30 тысяч ребят.

Встретить Новый год москвичи смогут на площадках фестиваля "Путешествие в Рождество". На окружных площадках и в парках для москвичей выступят более 200 популярных артистов, а также более тысячи творческих коллективов и анимационных групп. Состоится 56 театральных выступлений. Для новогоднего салюта подготовили 30 точек запуска.

В учреждениях культуры города во время новогодних каникул планируется провести порядка 2 тысяч праздничных мероприятий. В музеях и выставочных залах пройдет 190 новогодних мероприятий.

С 2 по 6 января в 149 библиотеках организуют 650 праздничных мероприятий с мастер-классами, конкурсами и подарками. 149 культурных центров в новогодние каникулы организуют 600 мероприятий. С 1 по 8 января в 13 кинотеатрах сети "Москино" состоятся бесплатные кинопоказы для детей школьного и дошкольного возрастов.

