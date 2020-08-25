Собянин назвал сроки окончания строительства западного участка БКЛ метро

14:40
Фото: ТАСС/Владимир Гердо
Строительство первой очереди участка Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метро, включающего станцию "Улица Народного Ополчения", планируют завершить в 2020 году, сообщил Сергей Собянин в ходе осмотра работ на станции.
Он подчеркнул, что западный участок БКЛ от "Хорошёвской" до "Кунцевской" активно строится. Полностью участок должен быть достроен в 2021 году.
"Первая очередь – от "Хорошёвской" до "Карамышевской" – должна быть запущена в этом году. Стройка эта непростая, но тем не менее мы видим хорошую динамику продвижения метростроителей", – подчеркнул мэр.
Строительно-монтажные работы на станции "Улица Народного Ополчения" выполнены на 80%. Основные конструкции завершены на 95%, а в октябре будут готовы на 100%.
Ранее сообщалось, что до конца текущего года в Москве построят три новых станции метро. На западном участке БКЛ от "Хорошёвской" до "Карамышевской" появятся "Улица Народного Ополчения" и "Карамышевская", а на северо-восточном отрезке – "Электрозаводская". Это 10 километров линий плюс еще одно депо.
Станцию "Сокольники" БКЛ на Сокольнической площади собираются открыть в следующем году. Через южный вестибюль с нее можно будет пересесть на одноименную станцию Сокольнической линии. Заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев отмечал, что проходку тоннелей на всем протяжении БКЛ должны закончить через год.
"Кленовый бульвар" и "Нагатинский затон" БКЛ планируют запустить в 2022 году. Первая станция расположится вдоль улицы Коломенской на пересечении с Кленовым бульваром, вторая – вдоль Коломенской улицы в районе строения 7. В том же году, как ожидается, введут в эксплуатацию северо-восточный участок БКЛ.
Длина БКЛ составит 70 километров с 31 станцией и тремя электродепо. Кольцо соединит существующие и перспективные радиальные линии на расстоянии до 10 километров от действующей Кольцевой линии. Первый участок БКЛ на северо-западе Москвы был открыт в феврале 2018 года, там разместилось пять станций – "Деловой центр", "Шелепиха", "Хорошёвская", "ЦСКА" и "Петровский парк".
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