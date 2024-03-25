Москва направила первые 60 выплат пострадавшим при теракте в "Крокус Сити Холле"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Столичные власти уже начали выплачивать единовременные пособия пострадавшим и родственникам погибших в результате теракта в "Крокус Сити Холл". Об этом сообщил Сергей Собянин на совещании с Владимиром Путиным по мерам, принимаемым после теракта.

По словам мэра Москвы, уже около 60 человек получили выплаты, а дальше уже будут решаться вопросы по мере поступления заявок.

"Установили следующий порядок: Москва выплачивает единовременное пособие как москвичам, так и жителям всех других регионов, Московская область выплачивает жителям Московской области", – объяснил градоначальник.

Кроме того, Собянин сообщил, что тем, кто прибывает на опознание погибших и поиск близких после теракта в "Крокус Сити Холле", может получить бесплатное жилье и питание. По его словам, столичные власти оказывают необходимую помощь для того, чтобы люди нашли своих родственников.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании также заявила, что более 1 миллиарда рублей удалось собрать движению "Мы вместе" на помощь родственникам погибших и пострадавших в результате теракта в "Крокус Сити Холле".

Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел вечером 22 марта. Вооруженные люди зашли в здание и открыли стрельбу по посетителям, а после устроили пожар.

В общей сложности ФСБ задержала 11 человек, из которых четверо непосредственно участвовали в теракте. Позже их отправили в СИЗО до 22 мая.

Спустя время суд арестовал еще троих фигурантов дела о теракте в "Крокус Сити Холле". Суд заключил под стражу до 22 мая 2024 года Исраила Исломова, Исроила Исломова и Диловара Исломова.

По последним данным, количество погибших в "Крокус Сити Холле" увеличилось до 139. При этом число пострадавших достигло 182 человек.

