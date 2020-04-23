Москва обеспечена лекарствами против коронавируса – Собянин

20:01
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Московская система здравоохранения не испытывает дефицита лекарств для борьбы с коронавирусом, заявил Сергей Собянин.
По его словам, город обеспечен большинством препаратов. Есть договоренности насчет поставок на несколько месяцев, уточнил мэр.
"Я уверен, что большинством препаратов наши клиники и горожане будут обеспечены", – отметил глава столицы в эфире телеканала "Россия 24".
Мэр обратил внимание, что Москва еще не вышла на плато. Город не прошел и середины пути в борьбе с коронавирусом, констатировал он.
Собянин считает, что разрешать москвичам прогулки пока рискованно. Он объяснил, что даже ребенок, который вышел погулять один, может, общаясь со своим сверстниками, принести инфекцию в семью.
Мэр подчеркнул, что власти готовятся к любому развитию ситуации. Количество коек в ближайшие полторы – две недели удвоят, сказал он. Собянин призвал горожан не заниматься самолечением. Он добавил, что наиболее тяжелые случаи, вызванные последствиями заражения коронавирусом, возникли в результате попыток излечиться без помощи медиков.
За последние сутки в России подтверждено 4 774 новых случая коронавирусной инфекции. По всей стране зарегистрировано 62 773 случая коронавируса. Умерли 555 человек с COVID-19, за сутки же зафиксировано 42 летальных исхода.
В Москве зафиксировано 1 959 новых случаев заражения. Всего в столице заболели 33 940 человек, скончались 288.
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