Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 ноября, 11:04

Мэр Москвы

Собянин: еще пять проектов КРТ будет реализовано в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве будет реализовано еще пять новых проектов комплексного развития территорий (КРТ), рассказал в MAX Сергей Собянин.

По словам мэра, новые проекты дадут столице порядка 23 тысяч рабочих мест.

В частности, в районе Строгино на улице Маршала Прошлякова появится современный городской квартал с инфраструктурой. Это школа на 1 000 учеников, детский сад на 600 детей, спорткомплекс с гостиницей и технопарк.

В районе Люблино в Егорьевском проезде и на Люблинской улице также будет городской квартал, общественно-деловые и коммунальные объекты. В том числе торгово-деловой центр, помещения детской стоматологической поликлиники, ледовая арена и спорткомплекс.

В производственной зоне № 11 "Огородный проезд" в Марьиной Роще появятся технопарки, торговые центры, отделения банков, кафе и рестораны.

"В Гольянове, между улицами Амурской, Бирюсинка и Иркутской, построят комплекс зданий для предприятий легкой и электронной промышленности, ювелирного, строительного заводов, полиграфического комбината", – рассказал Собянин.

В свою очередь, в Войковском районе на улице Космонавта Волкова для москвичей возведут современный бизнес-центр с наземным паркингом.

Ранее Собянин анонсировал открытие новой школы на 1 200 учеников в районе Солнцево в 2026 году. Она будет построена инвестором в составе ЖК на Производственной улице и безвозмездно передана городу, став частью образовательного учреждения № 1542.

"Новости дня": ветхие дома в Москве будут расселять по программе КРТ

Читайте также


мэр Москвыгород

Главное

Какие преимущества есть у работы на пенсии?

Отсрочив получение страховой пенсии на 10 лет, можно увеличить выплаты

Пенсионер может взять двухнедельный отпуск за свой счет, независимо от согласия работодателя

Читать
закрыть

Почему маркетплейсам хотят запретить предоставлять прямые скидки?

Связывание скидки и цены товара с конкретным платежным инструментом введет людей в заблуждение

Эксперты уверены: инициатива даст банкам возможность зарабатывать на платежных услугах

Читать
закрыть

Как мир отреагировал на план Трампа по урегулированию ситуации на Украине?

Зеленский, получивший план от американской делегации, занял сдержанную позицию

Песков заявил, что Москве не сообщали о согласии Зеленского вести переговоры по плану США

Читать
закрыть

Как выбрать искусственную елку на Новый год?

От искусственной елки не должно исходить резкого запаха пластика или клея

Дерево должно гармонично вписываться в общую концепцию интерьера

Читать
закрыть

Что нужно знать о налоговом вычете в 2025 году?

Россияне вправе получить крупный налоговый вычет при покупке жилья

Можно вернуть 13% средств, которые касаются расходов за обучение и лечение

Читать
закрыть

Что грозит ясновидящим за обман клиентов?

Законов, регулирующих деятельность экстрасенсов и магов, не существует

Депутаты призывают граждан и правоохранителей к совместной работе по этим вопросам

Читать
закрыть

Почему в Сети завирусился хоббиклининг?

Пользователи имитируют выполнение привычных бытовых обязанностей и снимают это на видео

Психиатры уверены: увлечение хоббиклинингом может быть связано с незрелостью и инфантильностью

Читать
закрыть

Как не получить травму во время гололеда в Москве?

Эксперты советуют использовать противоскользящие насадки на обувь

Стоит ходить в плотной и свободной одежде, которая может смягчить удар

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика