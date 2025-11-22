Собянин: еще пять проектов КРТ будет реализовано в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве будет реализовано еще пять новых проектов комплексного развития территорий (КРТ), рассказал в MAX Сергей Собянин.

По словам мэра, новые проекты дадут столице порядка 23 тысяч рабочих мест.

В частности, в районе Строгино на улице Маршала Прошлякова появится современный городской квартал с инфраструктурой. Это школа на 1 000 учеников, детский сад на 600 детей, спорткомплекс с гостиницей и технопарк.



В районе Люблино в Егорьевском проезде и на Люблинской улице также будет городской квартал, общественно-деловые и коммунальные объекты. В том числе торгово-деловой центр, помещения детской стоматологической поликлиники, ледовая арена и спорткомплекс.

В производственной зоне № 11 "Огородный проезд" в Марьиной Роще появятся технопарки, торговые центры, отделения банков, кафе и рестораны.

"В Гольянове, между улицами Амурской, Бирюсинка и Иркутской, построят комплекс зданий для предприятий легкой и электронной промышленности, ювелирного, строительного заводов, полиграфического комбината", – рассказал Собянин.

В свою очередь, в Войковском районе на улице Космонавта Волкова для москвичей возведут современный бизнес-центр с наземным паркингом.

