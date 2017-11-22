Собянин выразил соболезнования родным Хворостовского

Фото:портал мэра и правительства Москвы/ Денис Гришкин

Сергей Собянин выразил соболезнования в связи со смертью Дмитрия Хворостовского. Об этом мэр столицы написал в своем микроблоге в Twitter.

"Дмитрий Хворостовский... талантливый, яркий, светлый человек. Его голос никого не оставлял равнодушным", – подчеркнул Сергей Собянин. "Большая потеря для нас и мировой культуры. Соболезную родным", – добавил он.

Ранее свои соболезнования в связи с кончиной известного оперного певца передал Владимир Путин. По словам пресс-секретаря Дмитрия Пескова, президент РФ являлся поклонником творчества Хворостовского и для него случившееся стало тяжелой потерей.

22 ноября стало известно, что оперный певец Дмитрий Хворостовский скончался в Лондоне в возрасте 55 лет. Эту информацию подтвердили родные певца. В 2015 году у Хворостовского обнаружили опухоль мозга, и с тех пор он боролся с заболеванием.

Память Хворостовского могут увековечить в столице, установив памятник, бюст или мемориальную табличку. Об этом заявил руководитель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.

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