Собянин выразил соболезнования родным Хворостовского

22 ноября, 14:24
Фото:портал мэра и правительства Москвы/ Денис Гришкин
Сергей Собянин выразил соболезнования в связи со смертью Дмитрия Хворостовского. Об этом мэр столицы написал в своем микроблоге в Twitter.
"Дмитрий Хворостовский... талантливый, яркий, светлый человек. Его голос никого не оставлял равнодушным", – подчеркнул Сергей Собянин. "Большая потеря для нас и мировой культуры. Соболезную родным", – добавил он.
Ранее свои соболезнования в связи с кончиной известного оперного певца передал Владимир Путин. По словам пресс-секретаря Дмитрия Пескова, президент РФ являлся поклонником творчества Хворостовского и для него случившееся стало тяжелой потерей.
22 ноября стало известно, что оперный певец Дмитрий Хворостовский скончался в Лондоне в возрасте 55 лет. Эту информацию подтвердили родные певца. В 2015 году у Хворостовского обнаружили опухоль мозга, и с тех пор он боролся с заболеванием.
Память Хворостовского могут увековечить в столице, установив памятник, бюст или мемориальную табличку. Об этом заявил руководитель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.
Наиболее яркие моменты жизни и творчества Хворостовского смотрите в фотогалерее портала Москва 24.
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