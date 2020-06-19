Собянин рассказал о выборе москвичей в ходе теста онлайн-голосования

19 июня, 22:11
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, за что москвичи проголосовали в ходе тестового онлайн-голосования. Об этом он сообщил на своей странице ВКонтакте.
Он отметил, что 56% проголосовали за развитие природных территорий. По словам мэра Москвы, всего в совершении волеизъявления приняли участие 77 тысяч человек.
Собянин подчеркнул, что сбоев в ходе тестирования системы онлайн-голосования не зафиксировали.
Ранее об успешности проведения тестирования рассказал и руководитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве Илья Массух.
"Тестирование прошло успешно. Те, так сказать, баги, которые были отловлены, для пользователей незаметны, но для технических специалистов очень полезны тем, чтобы система отработала абсолютно штатно", – заявил Массух.
Тестирование началось 18 июня. Около 830 тысяч москвичей было допущено к данному тестированию. Горожанам предложили ответить на вопрос: что важнее для Москвы – создавать дополнительные парковочные места во дворах или увеличивать площади зеленых насаждений?
16 июня начала работу территориальная избирательная комиссия дистанционного электронного голосования в Москве. В этот день состоялось первое заседание комиссии.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию состоится 1 июля. Посетить участки россияне смогут в течение шести дней до основной даты голосования. На них обеспечат все необходимые требования по безопасности.
Для подачи заявления на участие в электронном голосовании необходимо зайти на порталы mos.ru и gosuslugi.ru. Заявки принимаются до 14:00 21 июня. В онлайн-голосовании могут принять участие лица старше 18 лет и имеющие постоянную регистрацию в Москве.
Как получить бонусы и подарки за активную гражданскую позицию
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: