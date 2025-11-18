Собянин: обезврежен еще один БПЛА, летевший в сторону Москвы

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили еще один беспилотный летательный аппарат (БПЛА), который летел на Москву. Об этом на своей странице в MAX заявил Сергей Собянин.

"На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", – указал градоначальник.

Вечером во вторник, 18 ноября, сообщалось об уничтожении одного беспилотника, который направлялся в сторону столицы. Позже Собянин заявил о ликвидации второго и третьего БПЛА. Таким образом, общее число сбитых беспилотников достигло четырех.

На фоне атаки в столичных аэропортах Внуково и Шереметьево вводились временные ограничения. Аналогичные меры применялись в воздушной гавани Домодедово. Позже все ограничения на прием и выпуск самолетов были сняты.

