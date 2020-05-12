Собянин осмотрел ход строительства станции "Кленовый бульвар" БКЛ метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В столице до конца текущего года планируется запустить 25 километров линий метро, сообщил Сергей Собянин в ходе осмотра строящейся в районе Нагатинский Затон станции "Кленовый бульвар" БКЛ. От этой станции 5 мая была начата проходка двухпутного перегонного тоннеля в сторону станции "Каширская".

"Останавливать метро невозможно в силу того, что это непрерывный процесс. И это важнейшая стройка для Москвы и для москвичей. Восточный участок БКЛ – это около 11 километров. Большая часть будет прокладываться в однопутном исполнении 10-метровым щитом", – сказал Собянин.

Мэр подчеркнул, что 5 мая начали проходку двухпутного перегонного тоннеля от станции "Кленовый бульвар" в сторону станции "Каширская" и проходку ведет тоннелепроходческий комплекс "Победа".

По словам Собянина, этот щит был создан российскими и китайскими инженерами, изготовлен в Китае, привезен через северный морской путь в Санкт-Петербург, после чего прибыл в Москву.

На данный момент на объектах метростроения занято 13,6 тысячи человек. Организациями приняты все необходимые меры по защите здоровья работников и профилактике коронавируса. Работникам регулярно измеряют температуру, если она повышена или имеются признаки ОРВИ, сотрудника отправляют домой.

На рабочих местах раздают одноразовые маски и дезинфицирующие средства для рук. Воздух обеззараживают с помощью УФ-облучателя, влажную уборку проводят с использованием дезинфицирующих средств.

Ранее заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что строительные работы непрерывного цикла на период действия режима повышенной готовности не приостанавливаются. Это касается в том числе возведения метро. По его словам, продолжаются проходка перегонных тоннелей, монолитные работы, разработка грунта и укрепление котлованов под будущие станции.

С 6 мая на некоторых объектах в Москве возобновились работы по ремонту несущих конструкций. Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов уточнял, что смягчение ограничений в столице начнется со строительной отрасли и промышленности, позднее их снимут со сферы бытовых услуг.