Смягчение ограничений в столице начнется с промышленности и строительной отрасли

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Смягчение ограничений, которые действуют в связи с ситуацией с коронавирусом, начнется в столице со строительной отрасли и промышленности. Об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, передает ТАСС.
Позднее ограничения будут сняты со сферы бытовых услуг.
"Мы понимаем, что из этой ситуации надо выходить, и мы не сможем единомоментно сказать, что с завтрашнего дня начинаем жить как прежде, иначе все наши старания, связанные с ограничением распространения, будут перечеркнуты", – рассказал Ефимов.
По его словам, при участии Роспотребнадзора формируется список для отраслей, которые приостановили свою деятельность и план постепенного выхода.
"В последующем это будет касаться бытовых услуг и непродовольственной торговли", – уточнил Ефимов на брифинге в информационном центре по ситуации с коронавирусом.
15 апреля мэр Москвы Сергей Собянин утвердил третий пакет мер по поддержке столичного малого и среднего бизнеса. Московские предприятия смогут получить помощь в рамках программы кредитной поддержки.
Помимо того, глава города предоставил предпринимателям беспроцентную отсрочку на 3,6 миллиарда рублей.
Ранее стало известно, что имущественная поддержка охватит более 5,8 тысячи представителей малого и среднего бизнеса.
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