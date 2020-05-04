Работы по возведению несущих конструкций ряда зданий возобновят в Москве с 6 мая

11:08
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Строительные работы по ремонту несущих конструкций возобновят на некоторых объектах в столице с 6 мая. Такое поручение дал заммэра Москвы Андрей Бочкарев. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу стройкомплекса города.
"С 6 мая, помимо строительных работ на объектах непрерывного цикла, в Москве будут возобновлены работы для обеспечения безопасности и прочности несущих конструкций. Все остальные строительные объекты остаются в режиме ограничений", – сказали в пресс-службе.
Ранее заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов отмечал, что смягчение ограничений, которые действуют в связи с ситуацией с коронавирусом, начнется в столице со строительной отрасли и промышленности. Позднее ограничения будут сняты со сферы бытовых услуг.
По его словам, при участии Роспотребнадзора формируется список для отраслей, которые приостановили свою деятельность и план постепенного выхода.
10 апреля Сергей Собянин подписал указ, запрещающий выполнение строительных работ. Данные меры связаны с распространением коронавирусной инфекции в Москве.
Исключением стали работы непрерывного цикла, связанные со строительством и обслуживанием объектов метрополитена, инфраструктуры наземного общественного транспорта, железнодорожного транспорта и аэропортов.
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