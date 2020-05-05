На всех строительных площадках объектов метро продолжаются работы

12:52
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Строительные работы непрерывного цикла на период действия режима повышенной готовности не приостанавливаются. Это касается в том числе возведения метро, рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
По его словам, продолжаются проходка перегонных тоннелей, монолитные работы, разработка грунта и укрепление котлованов под будущие станции. Глава Стройкомплекса подчеркнул, что все подрядчики соблюдают новые правила, принимаются меры в соответствии с методическими рекомендациями по профилактике коронавирусной инфекции.
Строители обеспечены средствами санитарной безопасности, при входе на объект и в течение рабочего дня измеряется температура тела работников. Воздух в закрытых помещениях обеззараживается, а их уборка проводится с использованием дезинфицирующих средств.
Сегодня стартовал четвертый десятиметровый щит "Победа" на Большой кольцевой линии метро, который построит участок от станции "Кленовый бульвар" до переходной камеры около станции "Каширская". Строительство тоннеля будет вестись в сложных обводненных грунтах на глубине от 10 до 27 метров.
С 6 мая на некоторых объектах в Москве возобновятся работы по ремонту несущих конструкций. Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов уточнял, что смягчение ограничений в столице начнется со строительной отрасли и промышленности, позднее их снимут со сферы бытовых услуг.
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