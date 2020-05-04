Хуснуллин прокомментировал потенциальные потери от остановки строительства

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что потери, вызванные приостановкой работ в строительной отрасли, можно будет оценить к концу года. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам представителя кабмина, наибольшие потери несут Москва и Московская область, при этом частичные ограничения на уровне законодательства действуют только в восьми регионах.

"Оценить потери по каждому региону можно будет только по результатам года. Если ситуация эпидемиологическая будет такая, как сейчас, то потери могут быть процентов 10. Если ситуация будет ухудшаться, то и потери могут быть больше", – заявил Хуснуллин.

При этом, по утверждению вице-премьера, мощности уже сформированных стройплощадок позволят оперативно продолжить работу, когда санитарно-эпидемиологическая ситуация изменится.

Ранее сообщалось, что в Москве с 6 мая продолжатся работы по возведению несущих конструкций ряда зданий. Как заявил заммэра столицы Андрей Бочкарев, на остальных объектах по-прежнему будут действовать ограничения.

