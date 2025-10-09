Собянин открыл завод крупномодульного домостроения в районе Внуково

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин открыл в районе Внуково роботизированный завод по производству крупногабаритных модулей для возведения жилых домов, школ, детских садов, административных и других зданий.

По его словам, это большое событие в строительной отрасли для всей страны, поскольку это самый современный и крупнейший в мире завод модульного домостроения. Он выпускает крупные блоки, изготавливая дом на 90% в заводских условиях.

Мэр отметил, что технология модульного снизила количество неквалифицированного труда и увеличила его производительность в 2 раза, улучшила качество, при этом снизив количество поездок транспорта на строительство площадок. Также уменьшился шум и грязь.

На предприятии используются самые современные технологии России, что дает возможность обеспечивать высокое качество.

"Ждем от вас рекордов по качеству и по скорости по возведению домов по реновации, детских садов, школ, офисных зданий", – сказал Собянин руководству завода.

Отмечается, что реализовал проект строительства роботизированного завода крупного модульного домостроения крупный московский застройщик, группа компаний "МонАрх". Первую очередь завода ввели в эксплуатацию чуть более двух лет назад, с этого момента завод произвел более 200 тысяч квадратных метров модулей.

Новое предприятие находится между Боровским шоссе и улицей Привольной. Площадь комплекса составляет около 161 тысячи квадратных метров, а работать будут до 2,5 тысячи человек. Сейчас в штате – 1,3 тысячи сотрудников.

Строительство завершили в октябре. Был построен основной завод с сопутствующей инфраструктурой площадью около 130 тысяч квадратных метров, что увеличило производственные мощности комбината до 450 тысяч квадратных метров модулей в год.

Также возвели завод оконных и фасадных конструкций, их площадь – свыше 6 тысяч квадратных метров. На нем планируется выпускать до 270 тысяч квадратных метров стеклопакетов, 240 тысяч квадратных метров металлокассет и 85 тысяч квадратных метров светопрозрачных архитектурных систем в год.

При этом на предприятии осуществляется полный цикл производства модулей, от сборки каркаса до выполнения отделки. Кроме того, максимальная площадь, которую можно изготовить, достигает 100 квадратных метров – это позволяет строить здания с четырехкомнатными квартирами.

Технологии позволяют организовать производство трехэтажных лифтовых блоков с полным набором оборудования и комплектующих. Эксперты отмечают, что модульное строительство сокращает сроки возведения объектов образования в 2,2 раза по сравнению с монолитным строительством. Административные здания можно возводить в 1,8 раза быстрее, а жилые дома – в 1,3 раза.

Ранее Собянин рассказал, что в Москве продолжают развивать станкоинструментальную промышленность и робототехнику. В столице работают более 70 компаний, выпускающих станки, инструменты и высокотехнологичные роботизированные системы. В 2024 году их выручка превысила 18 миллиардов рублей. Данный результат на 42,6% больше, чем годом ранее.

