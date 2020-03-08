Собянин поздравил москвичек с 8 Марта

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жительниц столицы с Международным женским днем. Поздравление он разместил в своем Instagram-аккаунте.

"Вы вдохновляете нас на покорение новых вершин и благородные поступки. Спасибо за душевную щедрость и красоту, тепло и уют в нашем любимом доме – Москве", – написал градоначальник.

Также мэр города пожелал дамам радости, счастья и приятных сюрпризов.

Один из подарков был сделан и самим Собяниным. Мэр Москвы и губернатор Московской области сообщали, что в Международный женский день представительницы прекрасного пола смогут воспользоваться правом бесплатного проезда в общественном транспорте.

Также подарки для прекрасной половины человечества подготовили в ЦППК. Там рассказали, что 8 Марта женщинам будут вручать цветы на станциях, а также в электропоездах компании будут звучать аудиопоздравления.

Кроме того, в честь праздника женщинам предлагается бесплатно посетить ряд музеев. В частности, свободный вход будет в Музей Победы на Поклонной горе, где готовят праздничные экскурсии, викторины, концерты и детские мастер-классы.