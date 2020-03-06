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Общество

19:19

ЦППК готовит для женщин подарки в честь 8 Марта

общество транспорт праздники

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

АО "Центральная пригородная пассажирская компания" организует сюрпризы к Международному женскому дню. Женщин ожидают подарки и вручение цветов, рассказали в пресс-службе перевозчика.

"С 6 по 9 марта в собственных электропоездах компании будут звучать аудиопоздравления", – говорится в сообщении.

Кроме того, женщинам будут вручать поздравительные открытки в кассах на головных вокзалах Москвы и конечных станциях МЦД. На некоторых станциях дамам будут преподносить букеты.

Также известно, что 8 Марта проезд сделают бесплатным для женщин. В частности, это коснется маршрутов по столице и Московской области.

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Помимо этого, в праздничные дни будут бесплатными парковки. 8 и 9 марта оставить машину можно будет на любой улице в зоне городского парковочного пространства. Однако стоянки со шлагбаумами останутся платными и будут работать в обычном режиме.

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