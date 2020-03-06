Цветочный чай, танцы и мимоза ждут гостей павильона МЦД 8 Марта

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В демонстративном павильоне Московских центральных диаметров на площади у Киевского вокзала состоится праздничная программа "Вальс цветов". Гости мероприятия смогут попробовать цветущий чай и принять участие в интерактивных танцах, сообщили в пресс-службе департамента транспорта столицы.

"В этом году на 23 Февраля посетители павильона проходили квест, в котором нужно было соревноваться на силу, ловкость и скорость. 8 Марта мы также организуем праздничную программу "Вальс цветов", – говорится в сообщении.

Посетительниц павильона ждут подарки и сувениры от МЦД. Так, женщинам подарят букеты мимоз и угостят их необычными видами чая из бутонов роз, лаванды, незабудки и других цветов.

Кроме того, гостям праздника предложат присоединиться к интерактивным танцам, где каждый желающий должен будет повторять движения с экрана.

Приуроченная к Международному женскому дню программа будет проходить с 13:00 до 17:00. Вход на мероприятия свободный.

Ранее сообщалось, что знаменитости проведут кулинарные мастер-классы на фестивале "Вам, любимые". Всем желающим предоставят возможность приготовить салаты, смузи, сладости и горячие блюда.

Также москвичей пригласили отметить 8 Марта на ВДНХ. На площадках выставочного комплекса гостей ждет разноплановая культурная программа: бесплатные тематические экскурсии по музею ВДНХ, научные и исторические фестивали, творческие мастер-классы и другие активности.