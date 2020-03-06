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Общество

12:15

Знаменитости проведут кулинарные мастер-классы на фестивале "Вам, любимые"

общество город праздники досуг

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Известные актрисы и блогеры проведут кулинарные мастер-классы в рамках фестиваля "Вам, любимые". Мероприятия будут приурочены к Международному женскому дню и пройдут с 7 по 9 марта, сообщили в оргкомитете цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".

"Всего гостей ждет девять звездных занятий: от актрис Анастасии Денисовой, Марии Романовой и Анны Горшковой, певицы Анастасии Спиридоновой, бьюти-директора Harper’s Bazaar Юлии Кудрявцевой, члена Союза дизайнеров, художницы и поэтессы Алисы Толкачевой, фуд-блогеров Елены Эбади и Марии Лобановой, продюсера и лайфстайл-блогера Дарьи Михалковой", – говорится в сообщении.

Всем желающим предоставят возможность приготовить салаты, смузи, сладости и горячие блюда, передает Агентство "Москва".

Отмечается, что принять участие в мастер-классах можно будет на безвозмездной основе, предварительная регистрация не требуется.

Ранее сообщалось, что на площадках фестиваля будут работать семь кулинарных школ, которые раскроют 30 уникальных рецептов. Под руководством опытных поваров гостей научат готовить зеленый тирамису, суфле из киви, смузи с бананом и базиликом, цукаты, королевскую ватрушку, сладкий сырный крем и скандинавский сэндвич.

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