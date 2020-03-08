Владимир Путин поздравил дам с Международным женским днем

Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин
Владимир Путин поздравил женщин с Международным женским днем. Видеозапись поздравления опубликована на сайте Кремля.
"Дорогие женщины России! От всей души поздравляю вас с Международным женским днем. Этот праздник всегда наполнен радостью, цветами, подарками, искренними, сердечными чувствами", – заявил глава государства.
Путин поздравил с женским днем мам, жен, дочерей, подруг и коллег. Президент выразил признательность женщинам, посвящающим себя материнству, воспитанию детей и быту в доме, оставаясь при этом очаровательными, красивыми и женственными.
Глава государства подчеркнул, что все ценности передаются из поколения в поколение, и дочери учатся у своих матерей именно такому отношению к своим близким, будущим детям и жизни.
"От всей души желаю вам, наши дорогие женщины, счастья. Понимаю, что очень многое здесь зависит от нас, мужчин. И мы будем стараться быть достойными вас, брать на себя как можно больше забот. И мы всегда будем поступать именно так – всегда, а не только 8 марта", – заключил Путин.
В честь праздника женщинам предлагается бесплатно посетить ряд музеев. В частности, свободный вход будет в Музей Победы на Поклонной горе, где готовят праздничные экскурсии, викторины, концерты и детские мастер-классы.
Также в Москве открылся блошиный рынок в Музее Москвы. Там можно найти посуду и предметы декора начала XX века, советские игрушки и другие интересные вещи. В Московском планетарии состоится ряд экскурсий, на которых расскажут о планете, названной в честь древнеримской богини любви Венеры.
В центре города идет фестиваль "Вам, любимые". С 7 по 9 марта горожан принимают 14 тематических площадок, на которых можно приобрести подарки, попробовать всевозможные сладости и поучаствовать в мастер-классах. В частности, их будут проводить знаменитости – актрисы и блогеры. Также множество мастер-классов ожидает горожан по всему городу.
Столичные парки также подготовили праздничную программу. К примеру, в Парке Горького состоится цветочный забег для мужчин. Они пробегут 400 метров и подарят букеты дамам, которые будут ждать возлюбленных на финише. Подобные забеги пройдут также в парке "Фили" и 50-летия Октября.
Особую программу приготовили библиотеки и культурные центры. В этих организациях пройдут бесплатные мастер-классы по декорированию рамок и росписи футболок. Также всем гостям предложат обменяться ненужной одеждой.
8 Марта проезд сделали бесплатным для женщин. В частности, это касается маршрутов по столице и Московской области.
Военные приготовили сюрприз женщинам на 8 Марта
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