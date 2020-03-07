Какой букет дарить на 8 Марта

Большинство мужчин планируют преподнести своим женщинам на 8 Марта именно цветы. Причем очереди к флористам начали выстраиваться заранее: на Рижском рынке толпа мужчин с букетами была замечена еще утром 6-го. Но женщины ведь любят не только ушами, но и глазами, поэтому любой подаренный букет пройдет оценку на свежесть, красоту и стиль. Рассказываем, как преуспеть по всем этим пунктам.

Самые популярные весенние цветы

Согласно проведенному ВЦИОМ опросу, более 60% мужчин планируют преподнести своим дамам букеты цветов. Такие подарки в несколько раз обошли по популярности парфюмерию, конфеты и даже драгоценности. Да и большинство женщин в качестве презента ждут именно цветы (так ответили 47%). Кроме того, букет – еще и самый популярный и недорогой сюрприз для коллег.

Самыми распространенными цветами к этому празднику из года в год становятся тюльпаны. "Наши мужчины всегда традиционно выбирают именно их. Да и первые весенние цветы самые популярные", – рассказала Москве 24 президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова. На втором месте тоже ничего необычного: стандартные, но при этом любимые большинством женщин розы. Почетное третье место занимает ароматная мимоза.

Цена вопроса По словам флористов, стоимость букетов всегда растет в преддверии праздников. Это связано как с высоким спросом, так и со скачками курса – многие виды цветов везут в столицу из-за границы. Тем не менее среднюю стоимость рассчитать несложно. " Тюльпаны можно купить от 60 до 200 рублей в зависимости от того, сортовой это тюльпан или нет, российский или голландский. Стоимость роз в том же диапазоне: обычная роза стоит 60-120 рублей. Если это винтажный цветок или какая-то садовая сильнопахнущая роза, ценник может быть от 250 рублей и выше. Говоря о мимозе , в Москве можно найти абхазскую, она дешевле – веточка будет стоить около 100 рублей. За итальянскую, более крупную мимозу придется заплатить от 250 до 400 рублей", – рассказал флорист Георгий Сухаржевский. По словам флористов, стоимость букетов всегда растет в преддверии праздников. Это связано как с высоким спросом, так и со скачками курса – многие виды цветов везут в столицу из-за границы. Тем не менее среднюю стоимость рассчитать несложно. "можно купить от 60 до 200 рублей в зависимости от того, сортовой это тюльпан или нет, российский или голландский. Стоимость роз в том же диапазоне: обычнаястоит 60-120 рублей. Если это винтажный цветок или какая-то садовая сильнопахнущая роза, ценник может быть от 250 рублей и выше. Говоря о, в Москве можно найти абхазскую, она дешевле – веточка будет стоить около 100 рублей. За итальянскую, более крупную мимозу придется заплатить от 250 до 400 рублей", – рассказал флорист Георгий Сухаржевский.

Купили вялый букет

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Несмотря на то что с выбором цветов проблем возникнуть не должно, удачный букет не всегда самая простая задача. "Цветы, подаренные с душой, простоят долго". Фраза хорошая. Но даже такой подход не поможет, если даме преподнесли изначально несвежий букетик. Как избежать таких проблем, дорогим мужчинам рассказали в Роскачестве.

Бутоны

Раскрывшиеся цветы несомненно прекрасны. Однако полностью во всей красе растение предстает уже к концу своего цикла цветения. Поэтому лучше всего брать тюльпаны или розы, головки которых находятся еще в бутонах.

Кроме того, попробуйте отогнуть лепесток: он должен быть упругим и сразу возвращаться в исходную позицию после того, как его пошевелили. Проверьте, плотно ли лепестки прилегают к бутону. Если нет, значит, завядшие срезали, а сам цветок находится на последнем издыхании.

Листья и стебель

Стебель свежего цветка должен быть упругим и полностью зеленым. Обратите внимание на срез: если он потемнел и неприятно пахнет, цветок срезали давно и долго держали без воды. Есть еще один способ. Возьмите растение за стебель, если он не нагнулся под тяжестью головки – цветок почти высох.

Также нужно обратить внимание на листья – они должны быть зелеными, свежими, без порезов и повреждений. Если нижние подгнили, цветок очень долго пробыл в воде.

Насекомые и болезни

Снова обращаем внимание на листья: убедитесь в отсутствии налета и повреждений (больной цветок долго не простоит). Если же вы остановили выбор на полевых цветах, тщательно осмотрите весь букет на наличие жуков, мошек и других насекомых. Такие сюрпризы вряд ли кому-то понравятся.

Перебор с фантиками

Когда определились с цветами, стоит подумать и об оформлении – это все-таки подарок. Здесь флористы в первую очередь советуют отталкиваться от вкуса женщины. Но если о ее предпочтениях ничего не известно, специалисты советуют несколько выигрышных вариантов.

"В моде всегда были и будут обычные круглые букеты", – рассказал Сухаржевский. Однако тут стоит подумать и об оберточной бумаге. Слишком много мишуры может оттолкнуть, к тому же чаще всего за ней прячут несвежие растения. По той же причине стоит отказаться от цветов, покрытых краской или лаком с блестками.



Георгий Сухаржевский флорист Если не торопитесь, выберите цветы для букета сами или с помощью флориста и попросите упаковать его при вас. В моде сейчас крафт-бумага в любых ее видах и сочетаниях: тонкая, более плотная, картонная, мятая.

Кроме того, по словам специалистов, в моду вернулись односторонние букеты. "У нас цветы смотрят в одну сторону, а другая полностью закрывается первоклассной упаковкой – крафтом, тишью (папиросной бумагой. – Прим. ред.). Раньше такие букеты ассоциировались с возложением, а сегодня снова в тренде", – рассказал флорист Сергей Васин.

Оригинальность всегда в почете?

Несмотря на то что перечень самых популярных цветов к 8 Марта определен, флористы советуют мужчинам не всегда идти по проторенной тропе. "Дарите девушке те цветы, которая она любит", – заявил Васин. В то же время Сухаржевский добавил, что в пограничную мартовскую погоду женщинам зачастую хочется скорейшего наступления весны. Лучше всего такому настроению соответствуют первоцветы или растения ярких цветов – синие, красные, оранжевые.

А если вы хотите удивить, задумайтесь о нестандартном букете. "Подарите один цветок, но суперклассного сорта – это очень красиво и оригинально. Подойти может дорогая орхидея или японская голубая роза, стоимость которой начинается от 150 евро", – предложил Васин.

Флорист настаивает, что оригинальность заключается в сортах, а не в количестве.





Сергей Васин флорист Букет из 101 розы не имеет ни практического, ни эстетического смысла. Их некуда ставить, они тяжелые, неудобные... В то же время нестандартный небольшой букетик выглядит и дорого, и скромно, и стильно.

Цветочные эксперты советуют не в последнюю очередь думать об уместности и удобстве букетов. "Согласитесь, с огромным "веником" вряд ли сходишь в театр или на прогулку", – отметил Васин. Флорист настаивает: если дарите женщине большой букет, преподносите его вместе с вазой дома. На прогулках подойдут минималистичные растения. При походе в ресторан можно остановиться на букете средних размеров. А если дама сразу после свидания отправляется в путешествие, подарите ей маленькую корзинку или коробку с цветами, на дне которой уложена флористическая губка с водой.

Простоят до зимы

Подарок преподнесли, женщина довольна – осталось только растянуть удовольствие на максимально долгий срок. И в Роскачестве рассказали, как это сделать.

Рекомендации по уходу за цветами Обрежьте стебель на два-три сантиметра под струей воды. Уберите и нижние листья, чтобы не гнили в воде;

Сразу ставьте букет в вазу, не оставляйте растения без воды надолго. Также постарайтесь не смешивать цветы из разных букетов;

Для каждого вида своя температура: розы и лилии любят прохладную воду, тюльпаны – холодную, герберы дольше стоят в теплой воде, а сирень и хризантемы лучше ставить в горячую;

Добавьте в воду специальный порошок для продления свежести, сахар или толченую таблетку аспирина (разные виды цветов любят разные добавки). Меняйте воду и повторяйте процедуру раз в три дня;

Установите вазу с букетом в прохладном месте, подальше от сквозняков, прямых солнечных лучей и отопительных приборов.