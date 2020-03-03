Хозяин цветочного магазина "Точно даст" объяснил смысл названия торговой точки

В Москве появился цветочный магазин с необычным названием "Точно даст". Его владелец Александр Шкляр утверждает, что бренд более чем позитивный и не содержит сексуального подтекста. Однако не все согласны с мнением хозяина торговой точки. Разбираемся, не противоречит ли закону такой креатив, а также вспоминаем другие скандальные случаи из ретейла.
Точно даст?
Торговая точка с необычным названием располагается на Рижском рынке. Вывеска, гласящая "Точно даст", почти сразу вызвала бурю эмоций среди покупателей и других продавцов рынка. Некоторые посетители увидели в названии магазина цветов неприличную двусмысленность.
Сам владелец магазина Александр Шкляр рассказал Москве 24, что его бренд "абсолютно позитивный" и в нем "нет никакой сексуальности". Также, по словам мужчины, название связано с первыми словами, которые произносит ребенок.
"Если бы было написано "не точно даст", то это было бы печально, или "вообще не даст" – пусть реалистично, но совсем грустно. "Точно даст" – в этой фразе нет ни одного запрещенного слова, даст – от слова "дает", от слова "да", а это утверждение позитивное", – подчеркнул Шкляр.
Собеседник Москвы 24 добавил, что раньше у магазина было другое название – Jetaime ("Я тебя люблю". – Прим. ред.), но одноименный домен в интернете неожиданно для владельцев продали другому человеку.
Чем цветочный магазин оскорбил москвичей
"Под старым названием Jetaime нас во всем мире знали, мы работали с такими мэтрами, как Карл Лагерфельд, Александр Маккуин. Также очень много лет делаем заказы для нашей сборной по синхронному плаванию. Нам больше чем 10 лет принадлежал бренд. И тут, как ни странно, родилось новое название. Но жалоб на продукцию нет, лишь один банк, который делал заказы к 8 Марта, попросил положить цветы просто в белые пакеты", – подчеркивает Шкляр.
В июне 2019 года столичное управление ФАС возбудило дело в отношении Burger King из-за неоднозначных рекламных слоганов. Внимание службы привлекли призывы "Раскурячь их всех!" и "Окурительный чикен фри", а также предложение раздать "по Е-баллам за кофе". Напомним, в 2018 году сеть ресторанов была оштрафована на 100 тысяч рублей за использование в рекламе "игры слов" с непристойным смыслом во фразе "ЕдАЛ ТАКОЕ?". В ФАС обратили внимание на то, что в первом слове все буквы прописные, кроме второй, которая по начертанию к тому же напоминает букву "б".
В меру своей испорченности?
Председатель Союза женщин России Екатерина Лахова пояснила Москве 24, что какого-то явного оскорбления в обновленном бренде торговой точки не видит. По ее словам, магазины часто придумывают "дурацкие названия", чтобы привлечь внимание покупателей. "Сейчас цветочных магазинов и киосков очень много, а в предпраздничные дни будет еще больше", – отметила Лахова.
Адвокат Кирилл Яковлев рассказал Москве 24, что подтвердить, носит ли оскорбительный характер название магазина, может только лингвистическая экспертиза.
"Экспертиза покажет, в каком смысле владелец магазина использовал фразу. По идее, перед тем как регистрировать товарный знак, должны были проверить, оскорбляет он или не оскорбляет чьи-то чувства, безусловно. Ведь "Точно даст" можно воспринимать по-разному: непонятно, кто даст, что даст и так далее", – пояснил адвокат.
Яковлев добавил, что в любом случае окончательное решение по такому вопросу может вынести только суд, который будет основываться на выводах лингвистической экспертизы. "Для этого надо иметь специальные познания. Кого-то данная фраза в общих чертах может оскорбить, кого-то нет, тут должны высказаться специалисты", – заключил собеседник Москвы 24.