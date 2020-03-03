Хозяин цветочного магазина "Точно даст" объяснил смысл названия торговой точки

В Москве появился цветочный магазин с необычным названием "Точно даст". Его владелец Александр Шкляр утверждает, что бренд более чем позитивный и не содержит сексуального подтекста. Однако не все согласны с мнением хозяина торговой точки. Разбираемся, не противоречит ли закону такой креатив, а также вспоминаем другие скандальные случаи из ретейла.



Точно даст?

Торговая точка с необычным названием располагается на Рижском рынке. Вывеска, гласящая "Точно даст", почти сразу вызвала бурю эмоций среди покупателей и других продавцов рынка. Некоторые посетители увидели в названии магазина цветов неприличную двусмысленность.





посетитель цветочного рынка Эта реклама унизительная и оскорбительная. Почему надо оценивать поведение женщины в зависимости от подаренных цветов: даст – не даст. Цветы, получается, только за секс, подарить просто так нельзя? То есть если человеку подарили цветы за тысячу рублей, то она уже должна секс, это что такое?

Сам владелец магазина Александр Шкляр рассказал Москве 24, что его бренд "абсолютно позитивный" и в нем "нет никакой сексуальности". Также, по словам мужчины, название связано с первыми словами, которые произносит ребенок.

"Если бы было написано "не точно даст", то это было бы печально, или "вообще не даст" – пусть реалистично, но совсем грустно. "Точно даст" – в этой фразе нет ни одного запрещенного слова, даст – от слова "дает", от слова "да", а это утверждение позитивное", – подчеркнул Шкляр.





Александр Шкляр владелец магазина "Точно даст" Первое, что человек говорит, когда рождается, – это даже не "мама", а слово "дай". Можно сказать, что мы так эволюционно использовали слово. Ребенок иногда просит "дать" грудь, но в этом нет явно сексуальности никакой, это врожденный рефлекс. Если люди в этом что-то видят, то, скорее, нужно спрашивать их, почему они это видят.

Собеседник Москвы 24 добавил, что раньше у магазина было другое название – Jetaime ("Я тебя люблю". – Прим. ред.), но одноименный домен в интернете неожиданно для владельцев продали другому человеку.



Чем цветочный магазин оскорбил москвичей

"Под старым названием Jetaime нас во всем мире знали, мы работали с такими мэтрами, как Карл Лагерфельд, Александр Маккуин. Также очень много лет делаем заказы для нашей сборной по синхронному плаванию. Нам больше чем 10 лет принадлежал бренд. И тут, как ни странно, родилось новое название. Но жалоб на продукцию нет, лишь один банк, который делал заказы к 8 Марта, попросил положить цветы просто в белые пакеты", – подчеркивает Шкляр.

Причудливые названия общественных заведений и их реклама не впервые будоражат внимание общественности. Например, в нескольких российских городах работают кальянные под названием "Ябвдул". А в прошлом году в Челябинске местных жителей возмутила реклама кафе быстрого питания в ТРК "Родник". В качестве рекламных лозунгов на плакатах было написано "Соси сколько хочешь", "Бери в рот за "копейки". На изображении была девушка, кусающая бургер или пьющая газировку. Тогда создателями неоднозначного плаката заинтересовалось региональное управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС). В июне 2019 года столичное управление ФАС возбудило дело в отношении Burger King из-за неоднозначных рекламных слоганов. Внимание службы привлекли призывы "Раскурячь их всех!" и "Окурительный чикен фри", а также предложение раздать "по Е-баллам за кофе". Напомним, в 2018 году сеть ресторанов была оштрафована на 100 тысяч рублей за использование в рекламе "игры слов" с непристойным смыслом во фразе "ЕдАЛ ТАКОЕ?". В ФАС обратили внимание на то, что в первом слове все буквы прописные, кроме второй, которая по начертанию к тому же напоминает букву "б".



В меру своей испорченности?

Председатель Союза женщин России Екатерина Лахова пояснила Москве 24, что какого-то явного оскорбления в обновленном бренде торговой точки не видит. По ее словам, магазины часто придумывают "дурацкие названия", чтобы привлечь внимание покупателей. "Сейчас цветочных магазинов и киосков очень много, а в предпраздничные дни будет еще больше", – отметила Лахова.





Екатерина Лахова председатель Союза женщин России Может подразумеваться, что точно даст улыбку, даст согласие на свидание или на замужество и так далее. Каждый думает в меру своей испорченности.

Адвокат Кирилл Яковлев рассказал Москве 24, что подтвердить, носит ли оскорбительный характер название магазина, может только лингвистическая экспертиза.

"Экспертиза покажет, в каком смысле владелец магазина использовал фразу. По идее, перед тем как регистрировать товарный знак, должны были проверить, оскорбляет он или не оскорбляет чьи-то чувства, безусловно. Ведь "Точно даст" можно воспринимать по-разному: непонятно, кто даст, что даст и так далее", – пояснил адвокат.





Кирилл Яковлев адвокат Если бы ко мне пришел человек, чтобы обратиться в суд с защитой нарушенного права, пожалуй, я бы не взялся, потому что не увидел в этом правовую позицию, что это является оскорблением.

Яковлев добавил, что в любом случае окончательное решение по такому вопросу может вынести только суд, который будет основываться на выводах лингвистической экспертизы. "Для этого надо иметь специальные познания. Кого-то данная фраза в общих чертах может оскорбить, кого-то нет, тут должны высказаться специалисты", – заключил собеседник Москвы 24.