ФАС возбудила дело против Burger King из-за неэтичных рекламных слоганов

Московское управление ФАС возбудило дело в отношении сети ресторанов Burger King за рекламные слоганы с непристойным подтекстом. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
"Внимание антимонопольной службы привлекли слоганы рекламной кампании "Раскурячь их всех!" и "Окурительный чикен фри", а также предложение сети "Раздаст по Е-баллам за кофе", которое массово рассылалось по электронной почте", – сказано в сообщении ФАС. Спорные слоганы вынесли на обсуждение экспертного совета по рекламе. Большинство участников совета признали подобную рекламу неэтичной. "Эксперты высказались, что в слоганах можно усмотреть непристойные образы, агрессию и деструктивные призывы", – пояснили в пресс-службе столичного УФАС.
Как напомнили сотрудники ведомства, использование бранных слов запрещено законом о рекламе. "Намеки на обсценную лексику практически в каждой рекламной кампании Burger King постоянно привлекают внимание антимонопольного ведомства и простых граждан", – подчеркнул глава московского главка ведомства Армен Ханян. Он назвал рекламу Burger King оскорбительной и пообещал бороться с ней.
Рассмотрение дела назначено на 26 июня. Если вину Burger King докажут, сети придется заплатить за каждое нарушение штраф в размере до 500 тысяч рублей.
ФАС уже не в первый раз предъявляет претензии Burger King. В ноябре прошлого года ведомство оштрафовало сеть ресторанов быстрого питания на 100 тысяч рублей за неприличную игру слов в рекламном слогане. Тогда действия компании признали нарушающими закон о рекламе, от нее потребовали немедленно устранить нарушение.
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