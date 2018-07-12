Burger King опроверг сбор данных пользователей через мобильное приложение

12 июля, 15:45
Фото: ТАСС/Зураб Джавахадзе
Burger King опроверг сбор личных данных пользователей через свое мобильное приложение. Об этом сообщает РИА Новости.
В компании также заявили, что информация о поведении пользователей в приложении не содержит данных о банковских картах. "Все транзакции надежно защищены одним из лучших эквайеров страны – "Яндекс.Касса", – заявили в Burger King. Диджитал-директор компании Сергей Очеретин добавил, что данные пользователей обезличены и закодированы так, что из них нельзя получить персональную информацию.
В среду в соцсетях появились сообщения о том, что мобильное приложение Burger King записывает видео с экранов пользователей. Владельцев смартфонов особенно обеспокоило то, что сервис может вести видеозапись во время ввода данных банковских карт.
На эти сообщения обратил внимание и Роскомнадзор. Надзорное ведомство обратилось к компании с вопросом на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
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