ФАС заинтересовалась призывом "брать в рот за копейки"

Антимонопольная служба Челябинской области изучает рекламу кафе быстрого питания в ТРК "Родник", сообщает пресс-служба регионального УФАС.

В качестве рекламных лозунгов заявляются "Соси сколько хочешь", "Бери в рот за "копейки". На изображении – девушка, кусающая бургер или пьющая газировку.

Жителей Челябинска реклама возмутила. В УФАС по региону устанавливают места и способы ее размещения, а также рекламодателя и рекламораспространителя.

В 2017 году похожая реклама вызвала негативную реакцию в Москве. В одной из сетей общепита "Движок" за скидку до 50% женщинам предложили показать грудь и разрешить кассиру ее потрогать. За второй размер груди предполагалась 20-процентная скидка, за третий – 30-процентная и так далее.