Цветочный бум: на Рижском рынке раскупают букеты перед 8 Марта

Мужчины в поиске букетов штурмуют Рижский рынок

Мужчины в Москве активно закупаются цветами в преддверии Международного женского дня. Особенный ажиотаж наблюдается на Рижском рынке, сообщает телеканал Москва 24.

За полчаса до открытия торгового комплекса на улице уже сформировалась очередь. При этом покупатели продолжают прибывать.

Как рассказал один из посетителей торгового комплекса, он не считает, что количество цветов в букете должно зависеть от роли, которую женщина занимает в жизни мужчины. Покупатель отметил, что надо учитывать фактор удобства переноски цветов и для самой женщины.

Из-за повышенного спроса сложно не только войти, но и выйти с Рижского рынка с купленными букетами. Некоторые посетители выносят сразу по несколько букетов – в основном мужчины сетуют на то, что для своих женских коллективов приходится покупать много цветов.

Ажиотаж в точках продажи цветов понятен – например, в Гильдии маркетологов подсчитали, что именно букеты чаще всего дарят женщинам на 8 Марта. Ниже в рейтинге располагаются сладости и косметические средства.

Ранее в Роскачестве рассказали, как правильно выбрать цветы и не ошибиться с выбором. Ориентироваться призывают на вкусы каждой конкретной женщины, а также учитывать возраст – например, цветы темных оттенков подойдут для более взрослых дам. Также необходимо подобрать растения без видимых повреждений.

