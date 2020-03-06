Роскачество подготовило рекомендации по выбору цветов к 8 Марта

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Специалисты Роскачества рассказали, как правильно выбрать букет в подарок в честь Международного женского дня. Об этом сообщает газета "Известия".

По мнению экспертов, в первую очередь необходимо обращать внимание на бутоны. Они должны быть умеренно раскрытыми и при этом недопустимо наличие на них пыльцы. Кроме того, важно, чтобы бутоны были упругие, правильной каплевидной формы и без посторонних пятен и полос.

Затем рекомендуется проверить листья. Они являются важным показателем свежести – не стоит брать растения с белым налетом на листьях или с нарушенной их целостностью. Дополнительно рекомендуется осмотреть срез стебля. Он должен быть влажным, светлым и без запаха.

В Роскачестве отметили, что при выборе конкретного вида цветов стоит ориентироваться как на личные предпочтения женщины, так и на возраст. В частности, взрослой женщине подойдут букеты более темных и насыщенных тонов.

По версии Гильдии маркетологов, чаще всего россияне на 8 Марта дарят женщинам именно цветы. Среди наиболее востребованных подарков также конфеты, шоколад, косметика и парфюмерия.

