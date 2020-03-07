Фестиваль "Вам, любимые" открылся на 14 площадках в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столице стартовал фестиваль "Вам, любимые", посвященный Международному женскому дню, сообщает оргкомитет цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".

В течение трех дней в центре Москвы будут работать 14 площадок. Их гостей ждут интерактивные спектакли, творческие и кулинарные мастер-классы, большой выбор необычных подарков и необычные угощения.

На Манежной площади можно купить букеты: карамельные, шоколадные, из роз и пряников, а также композиции из марципана и конфет. Также можно приобрести весенние букеты из тюльпанов и гиацинтов. Можно посетить шале с интерьерными панно и картинами.

На переходе к площади Революции продают свечи ручной работы, текстильные игрушки, шкатулки и шоколад. На Пушкинской площади можно выбрать лавандовое мыло, саше, арома-свечи и другие косметические подарочные наборы.

В Камергерском переулке можно купить необычные светильники с цветами, стеклянные или керамические цветы и картины. Любители необычных украшений могут выбрать красивые изделия из стекла: мини-кулоны, броши, серьги.

На площадках фестиваля можно попробовать круассаны с лососем, шашлык по-карски или стейки. Любители десертов могут поесть лавандовое безе с миндальным кремом и лавандовые зефирки-маршмеллоу, малиновые и фисташковые вафли, капкейки, торты и пирожные на любой вкус.

Ранее сообщалось, что на площадках фестиваля будут работать семь кулинарных школ, которые раскроют 30 уникальных рецептов. Под руководством опытных поваров гостей научат готовить зеленый тирамису, суфле из киви, смузи с бананом и базиликом, цукаты, королевскую ватрушку, сладкий сырный крем и скандинавский сэндвич. Мероприятия пройдут с 7 по 9 марта.